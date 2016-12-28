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Trabzon için Adam iddiası!
28 Aralık 2016 , 09:32
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Hoffenheim’ın 29 yaşındaki forveti Adam Szalai, Trabzonspor’un radarına girdi
Trabzonspor transferlerinde büyük aşama kaydettiği Serdar Taşçı ve Emmanuel Mas'ı Türkiye'ye davet etti. Bu isimlerin yanında forvet transferi için sürpriz bir isim de gündeme geldi. Eto'o, Rodallega ve Niasse ile temaslarını sürdüren yönetim, Hoffenheim'ın 29 yaşındaki forveti Adam Szalai'yle de ilgileniyor. Piyasa değeri 2 milyon Euro olan ve sözleşmesi 2018 yılında bitecek olan Szalai, bu sezon oynadığı 6 maçta bir gol atabildi.
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