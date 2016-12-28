"Trabzonspor acilen Ersun Yanal'dan kurtulmalı"

Trabzonspor'un efsaneleri arasında gösterilen Hami Mandıralı, Fenerbahçe yenilgisi sonrasında TRT Spor'da yayınlanan Dürüst Oyun programına bağlandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Avni Aker'deki son maçta Fenerbahçe'ye 3-0 yenilmesinin ardından Hami Mandıralı, Trabzonspor yönetimini ve teknik direktör Ersun Yanal'ı sert biçimde eleştirdi.

Hami Mandıralı konu hakkında şunları söyledi, "Benim Trabzonspor'da teknik adamlık yaptığım dönemde bana verilen imkanlarla Ersun Yanal'a verilen imkanlara arasında fark var.

Halen transfer listesinde sol bek ihtiyacı var yazıyor. Ne sol beki? Takıma forvet lazım. Golcü oyuncu eksikliği hissediyoruz. Yönetimin bir an önce bu teknik adamla yolları ayırması lazım. Ersun Hoca'nın yıllık ücreti ve tazminatı farkındayım yönetimin elini kolunu bağlıyor. Ama bu konuda birşey yapılmalı. Ben her zaman para mühim değil, göreve hazırım."

(61saat)