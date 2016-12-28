Trabzonspor'dan flaş transfer açıklaması!

AJANSSPOR ÖZEL - Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu transfer gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

SERDAR TAŞÇI

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Bülbüloğlu, "Eksik bölgelerimize çalışmalarımız devam ediyoruz. Ligi daha iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Devre arasında transfer yapmak çok zor. Temas halinde olduğumuz 4-5 oyuncu var. Ömer Ali Şahiner ve Serdar Taşçı ile temaslarımız devam ediyor. Başkan Muharrem Usta, Moskova'da Serdar ve kulübüyle görüştü. Hala temaslarımız devam ediyor. Ömer Ali Şahiner'in transferini de düşünüyoruz. Temaslarımız devam ediyor. Serdar'ın dizinde meydana gelen sakatlık ve sahalardan 2 ay uzak kalması transferde bizi düşündürüyor. Portekizli sağ bek oyuncusu Pereira bizim değerlendirdiğimiz oyuncular arasında yok" dedi.

MEHMET EKİCİ, MUSA ÇAĞIRAN

Koşullara göre 4-5 tane transfer yapabileceklerini belirten Bülbüloğlu, "En az üç oyuncu alacağız Giden oyuncular olacak. Onlara bağlı transfer sayısı 4'e, 5'e de çıkabilir. Mehmet Ekici ile de yolların ayrılma ihtimali var. Kendisine yeni sözleşme önerdik. Ne 'evet' ne de 'hayır' dedi. İstanbul'daki büyük takımlar da kendisiyle ilgileniyor olabilir. Çok başarılı bir oyuncu, ilgi olması normal. Osmanlıspor takımıyla Musa Çağıran için görüşüyoruz. Mehmet Ekici gidebilir. Mehmet şu anda net bir karar vermedi fakat çok iyi teklif geldi. Mehmet'e 3 yıllık bir teklif sunduk. Ersun Yanal'ın arkasındayız. Kendisi ilk yarıdan dersler çıkaracaktır" dedi.

AJANSSPOR