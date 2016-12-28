Van Ginkel hamlesi!

Transferde ilk hedefini 10 numara pozisyonu olarak belirleyen Fenerbahçe yönetimi Hatem Ben Arfa’yı yeni yılda kadroya katmak istiyor. Hücum hattı için diğer adaylar ise Marco Van Ginkel ve Memphis Depay

PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM

Hatem Ben Arfa için kulübü Paris Saint Germain, Fenerbahçe'ye oyuncusuyla temas kurması için izin verdi. Kulüpler, Ben Arfa'nın devre arasına kadar sarılacivertli kulübe kiralanması konusunda prensip anlaşmasına vardılar. 29 yaşındaki oyuncu ile yapılan ilk görüşme, PSG'de kalma isteği üzerine olumsuz sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir görüşme daha yapılacaktı ki, Ben Arfa annesini kaybetti ve görüşme ertelendi. Fenerbahçe, Fransız yıldızla yılbaşı tatilinin sonrasında yeniden masaya oturacak ve karar çıkacak.

CHELSEA KİRALAMAYA SICAK

Marco Van Ginkel, Dirk Advocaat'ın önerisiyle listeye alındı. Chelsea kiralamaya sıcak bakıyor. Oyuncunun da Fenerbahçe'de yarım devre görev yapma konusunda görüşü olumlu. Yönetim, bu sezon hiç maça çıkmaması nedeniyle çekimser yaklaşsa da listede Ben Arfa'nın alternatifi olarak tutuluyor. Ben Arfa'nın olumsuz sonuçlanması halinde Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir.

EVERTON İLE ÇEKİŞİYORLAR

Memphis Depay'ı Mourinho kadrosunda düşünmüyor. Manchester United, bu oyuncuyu ara transferde kesin olarak başka bir takıma kiralayacak. Depay'ın en ciddi talibi Everton... Bu oyuncunun da Everton'a gitmeye çok sıcak baktığı ve Fenerbahçe'nin bu transferde harekete geçmek için Depay-Everton flörtünde çıkacak kararı beklediği ifade ediliyor. Depay da Advocaat'ın onay verdiği isimlerden.

PARIS'TE KALMAK İSTİYOR

Fransız gazetesi L'Equipe, "Hatem Ben Arfa Paris'te kalmak istiyor" başlıklı bir haber yaptı. Haberde. Fransız yıldızın kendisini ikinci yarıda ispat etmek istediği ve Fenerbahçe'ye transfer olma şansının olmadığı belirtildi. PSG ise görüşmeyi doğrularken "Ama anlaşma yok" dedi. (Sabah)