Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanırken en çok konuşulan konu şüphesiz hakem hataları oldu.

Ligin başından bu yana yapılan ve son haftada özellikle Cüneyt Çakır'ın verdiği ve dünyada tartışma yaratan penaltı sonrası zirve noktasına ulaşan hakem hataları neden kaynaklanıyor?

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Zekeriya Alp, yaşanan hakem hatalarıyla ilgili olarak GoalBien'e özel açıklamalar yaptı.

3 yıl boyunca MHK'nin başında olan Zekeriya Alp, hakemlerin üzerinde çok baskı olduğunu dile getirdi.

Zekeriya Alp: Hakemlerin üzerinde çok baskı var

"Sadece Türkiye genelinde değil dünyanın her ülkesinde hakem hataları olabilir ama bizdeki fark şu, hakemlerin ve hataların üzerine çok gidiliyor ve gündem oluşturuluyor. Bu doğru bir şey değil bence. Hakemleri gerek yazılı gerek görsel haberlerle bu tip haberlerin çoğaltılması ve bu işin üzerine gidilmesi onları da doğal olarak olumsuz etkilediği bir gerçek. Dolayısıyla bizim hakemliği güzel bir yere getirmemiz gerekiyorsa biraz daha olumlu yönden bakmak lazım."

"Hakemlerin baskısını azaltmamız lazım"

Doğal olarak insanın iç güdüsü, mantıken düşünecek olursanız böyle bir etkileşim onları ister istemez baskı altında bırakabilir bu normaldir. Çok aşırı bir baskı var hakemlerin üzerinde bu baskının mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor. Onlardan az hatalı maçlar yönetmesini bekliyorsak bu anlamda bir çaba göstermemiz lazım.

(GoalBien)