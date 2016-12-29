Aboubakar'da sürpriz gelişme!

Porto, Aboubakar’ın bonservis bedeli için 7.5 milyon Euro önerdi. Yönetim ise 3.5 milyon Euro’dan yukarı çıkmıyor.

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Kamerunlu futbolcu Aboubakar için Porto kulübü Beşiktaş'a ilginç bir teklifte bulundu.

Portekiz ekibi, "Aboubakar'ın bonservisini şimdi alın yüzde 25 indirim yaparak size 7.5 milyon Euro'ya verelim. Yoksa sezon sonunda 10 milyon Euro'ya almak zorunda kalırsınız" önerisinde bulundu. Ancak Beşiktaş Yönetimi teklif edilen rakamı çok bularak en fazla 3.5 milyon Euro ödeyeceklerini bildirdi. Beşiktaş Yönetimi'nin Aboubakar konusunda kararı sezon sonunda vereceği öne sürüldü..

Takvim