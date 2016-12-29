Advocaat'tan Fernandao ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 6-0 kazanılan Menemen Belediyespor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zorlu hava koşullarında geçtiğini belirten Advocaat, "6 gol attık güzel bir karşılaşma oldu. Zorlu şartlarda mücadele ettik . Ligin ilk yarısını bu şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz." Üst turda Beşiktaş ile karşılaşma ihtimali için ise, "Ne kadar derbi o kadar iyidir futbolcular için." ifadelerini kullandı.

Fernandao'un takımdan ayrılacağı iddialarına da yanıt veren Dick Advocaat, "Bu tarz dedikodular her zaman çıkar. Fernandao şuan bizim futbolcumuz. Biz merkez forvet oyuncusu bakmıyoruz." dedi.

BASIN TOPLANTISI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup ettikleri maçta, güzel goller attıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Advocaat, "Kazanmak ve kupada devam etmek istiyorduk. Güzel goller attık. Daha da fazla atabilirdik, 6 gol bulduk. Sonuçtan memnunum. Zor hava şartlarında mücadele ettik." diye konuştu.

Advocaat, Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile sarı-lacivertli futbolcu Aatif Chahechouhe'nin takas edileceği yönündeki haberlerle ilgili soruya, "Bir şey tamamen 'evet' ya da 'hayır' olmadan emin olamam. Bir görüş belirtmemin çok anlamı yok. Yüzde 100 'evet' ya da 'hayır' olmadıkça bir şey söylemenin manası yok." cevabını verdi.

Hollandalı teknik adam, "2017'nin sonunda da sizi burada görebilecek miyiz?" sorusu karşısında, "Öncelikle 2017 yılında herkesin hak ettiği barış içinde olan bir dünyada yaşamasını istiyorum. Herkesin uzun yaşayacağı bir hayat olur umarım. Futbol kısmına gelince, bu benim mesleğim. Bilemezsiniz ne kadar uzun süreceğini. Bu yarın da olabilir, 6 ay sonra da. Henüz bilmiyorum ama benim sözleşmem 6 ay sonra bitiyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ikinci bölümüne iki iç saha maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Advocaat, ilk maçların heyecanlı olacağını sözlerine ekledi.