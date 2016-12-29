Antalya'da tribün terörü

AJANSSPOR - Antalyaspor'da Gültekin Gencer'in yerine Başkanlık görevini üstlenen Ali Şafak Öztürk, büyük bir borç batağı ile karşılaşırken diğer yandan da kulüp çevresindeki sorunlarla karşılaşıyor.

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle üst sıralara çıkan Antalyaspor'da, önceki başkan Gültekin Gencer'e yakınlığı ile bilinen tribün grupları kırmızı-beyazlı takımın hem Fenerbahçe maçında hem Kasımpaşa maçında protesto ederek destek vermeme kararı almışlardı.

Kuzey kale arkasında bulunan 1966 adlı tribün grubu ise Antalyaspor'u desteklemek isteyen taraftarlara sözlü ve fiili saldırıda bulundukları kameralara yansıdı. Grup lideri Yılmaz Yıldız adlı kişi statta herkesin göreceği şekilde Maraton tribünde Antalyaspor'u destekleyen taraftarlara el kol hareketleri tehditler yaptığı görüldü.

Karşılaşma sonunda da Maraton tribününde Antalyaspor'u destekleyen taraftarlara stat dışında saldırıldığı Antalya yerel medyasında yer aldığı görüldü.

Tribün gruplarını protesto ettiği maçtalarda Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 ve Kasımpaşa'yı da 2-1 yendi.