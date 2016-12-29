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Antalyaspor o futbolcuyla yollarını ayırdı!

Tarih29 Aralık 2016 , 17:52

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Antalyaspor o futbolcuyla yollarını ayırdı!

AJANSSPOR ÖZEL-

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

Kırmızı-Beyazlılar Ganalı defans oyuncusu Samuel Inkoom ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bu sezon sadece 2 maçya Kırmızı-Beyazlı formayı terleten 27 yaşındaki savunmacı skora etki sağlayamadı. Inkoom'un yıldız golcü Samuel Eto'o'nun tavsiyesi üzerine transfer edildiği iddia edilmişti.

Geçen sezon devre arası transfer döneminde Antalyaspor'a gelen Ganalı oyuncunun Antalya macerası çok kısa sürdü. 

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