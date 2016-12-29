Beşiktaş rotayı Sobol'a çevirdi!

Beşiktaş solbek arayışlarında rotayı Ukrayna'ya çevirdi. Siyah Beyazlılar Zorya Luhansk'ın sol beki Eduard Sobol için girişimlerini başladı.

Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi öncesi hareketlilik devam ediyor. Caner Erkin'in sakatlığı, Tosic'in stoperde görev yapması nedeniyle solbekte Adriano dışında alternatifi kalmayan Siyah Beyazlılar, sol bek arayışına hız verdi.

Yönetimin solbek için ilk adayı ise Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımında forma giyen Eduard Sobol. Bonservisi Shakhtar Donetsk'de olan 21 yaşındaki Ukraynalı futbolcuyu ilk aşamada sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Siyah Beyazlılar, görüşmelere başladı.

Zorya ile sözleşmesi 2017 mayıs'a kadar devam etmesine rağmen, ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünen genç futbolcu, Beşiktaş'ın teklifine sıcak yaklaşıyor.

Shakhtar Donetsk ile oyuncunun kiralanması için temaslarına devam eden yönetim, Sobol'u kadrosuna katarak sezon sonuna kadar sol bek pozisyonunda sorun yaşamak istemiyor.

Bu sezon Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde aynı grupta olan Zorya'nın kadrosunda yer alan Sobol, iki maça da ilk 11'de başlamıştı. İstanbul'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı karşılaşmada kırmızı kart gören 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Zorya ile 18 maça çıktı.

2012 yılında Shakhtar Donetsk'in genç takımına katılan Eduard Sobol, geçen sezon Metalist Kharkiv, bir önceki sezon ise Metalurh Donetsk takımlarında kiralık olarak görev yapmıştı.

4 kez Ukrayna Milli Takımı'nda forma giyen Sobol, A Milli Futbol Takımı'nın 6 ekim'de Ukrayna ile oynadığı milli maçta da 90 dakika görev yaptı.

Ntvspor