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Beşiktaş'a dünya yıldızı!

Tarih29 Aralık 2016 , 22:14

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Beşiktaş'a dünya yıldızı!

AJANSSPOR
Mario Gomez'den sonra forvet hattında istediği performansı bir türlü göremeyen Beşiktaş kulübünün ünlü golcü Fernando Torres ile anlaştığı iddia ediliyor.

Bu sezon Vincent Aboubakar'ı transfer eden Beşiktaş, Kamerunlu futbolcunun performansından memnun değil. Ligin ilk yarısında 3 golle takımına katkı sağlayan Aboubakar'ın yerine bir çok isim gündeme geldi. Edinilen bilgite göre Beşiktaşlı yöneticiler harekete geçerek İspanya'da transfer pazarlığına oturdu. Beşiktaşlı yöneticiler, Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan 32 yaşında dünya yıldızı olan golcü Fernando Torres ile prensipte anlaştığı öne sürüldü.

 

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