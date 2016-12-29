Beşiktaş'tan forvet atağı!

Golcü arayışlarında Samuel Eto'o için Antalyaspor'a Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu takas yoluyla teklif edip beklemeye geçen Beşiktaş, bu transferde sezon öncesiolduğu gibi mutlu sona ulaşamazsa bir başka eski göz ağrısını ilk alternatif olarak belirledi. Mario Gomez'in takımdan ayrılmasının ardından yaz döneminde de siyah–beyazlıların gündemine gelen Jackson Martinez için bu kez devre arasında nabız yoklanıyor

AVRUPA’YA DÖNMEK İSTİYOR

Bu yıl şubat ayında 42 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den Çin'in Guangzhou Evergrande takımına giden 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet, mutsuz olduğu Uzakdoğu ülkesinden ayrılıp Avrupa'ya dönme niyetinde. Bunu fırsat bilen siyah-beyazlı yönetim, Eto'o'nun B planı olarak belirlediği Martinez için ilk etapta Çin Ligi'nin başlayacağı mart ayına kadar artık transfer klasiği haline gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlığında.

MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Mario Gomez'in vedasının ardından kadroya dahil edilen Aboubakar'ın beklentileri karşılayamaması nedeniyle Alman golcünün yokluğunu hisseden Kara Kartal, buaçığı yine Jackson Martinez ile kapatma düşüncesiyle harekete geçmeyi planlıyor. Ancak yıldız futbolcunun, 2019'a kadar sözleşmesinin bulunduğu Çin kulübünde yılda 12.5 milyon Euro kazanması, transferin önündeki enbüyük engel.

Çin Ligi'nin ekimayında sona eren sezonunda şampiyonluğa ulaşan Guangzhou Evergrande formasıyla 11'i ilk 11 olmak üzere 15 resmimaça çıkan Martinez, yeni takımında 4 gol ve 2 asistle oynadı.

BAJIC DE LİSTEDE

Forvet adaylarını giderek çoğaltan Beşiktaş, Konyaspor'dan Riad Bajic'i de gündemine aldı. Ligin ilk yarısında 14 maçta 8 gol atıp, 2 de asist yaparak dikkatleri çeken 22 yaşındaki Bosnalı forvet, devre arasını kariyerinde sıçrama yapma fırsatı olarak görüyor. Yeşil-beyazlı kulüple 2018'e kadar sözleşmesi olan Bajic'in ismi, ezeli rakip Galatasaray ile de anılıyor.

AMK