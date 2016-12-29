Bilal Aziz'e Göztepe kancası

TFF 1. Lig'de devreyi 31 puanla lider tamamlayan Göztepe, transferde hız kesmiyor. İsviçre'nin FC Will takımında görev yapan orta saha oyuncusu Murat Akın'la her konuda anlaşan sarı kırmızılıların Eskişehirsporlu sol bek Bilal Aziz Özer'in de işini bitirdiği belirtildi.

Sezon başında Osmanlıspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyu çok istemesine rağmen kadrosuna katamayan Göztepe'nin bu kez mutlu sona yakın olduğu ifade edildi. Bu sezon TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Eskişehirspor'la 5 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyen 32 yaşındaki Bilal'in de daha fazla forma şansı bulmak için Göztepe'ye evet dediği ve kulübüyle sözleşmesini karşılıklı feshetmeye hazırlandığı vurgulandı.

Göztepe, Bilal Aziz transferinde aksilik yaşaması halinde de alternatifini de hazırladı. Mutlaka bir sol bek takviyesi yapacak Göztepe, Medipol Başakşehirli Alparslan Erdem'i de listesinde tuttuğu ifade edildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un Bilal Aziz'de ısrarcı olduğu bildirilirken bir de kanat oyuncusu istediği ortaya çıktı. Futbolculuk kariyerine Almanya'nın Schalke 04 takımında başlayan Lübnan doğumlu Türk futbolcu Bilal, Osnabrück, Kayserispor, Anadolu Selçukspor, Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'da oynadı. Türkiye'de 42 Süper Lig, 85 TFF 1'inci Lig ve 14 2'nci Lig müsabakasına çıkan Bilal Aziz, 11 gol atmayı başardı.

(DHA)