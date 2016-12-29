F.BAHÇE’DEN gelen teklifi ilk görüşmede reddetse de daha sonra ‘1 yıllık kontrat yaparım’ şartıyla kabul eden teknik direktör Dick Advocaat, aradığı huzuru Türkiye’de buldu. Sözleşmesine ‘Milli Takım aralarında ailemi görmeye giderim’ maddesi de koyduran Hollandalı, danışmanlık görevinin ardından yeniden soyunduğu teknik direktörlük görevinden oldukça memnun.

KISA süre zarfında yönetim, futbolcular ve taraftarlara kendisini sevdirmeyi başaran 69 yaşındaki tecrübe, F.Bahçe’deki ortamdan etkilendiğini açıkça itiraf etti. “Burada eski heyecanımı yakaladım” diyen Advocaat, sarı-lacivertli kulüple uzun soluklu yeni bir kontrata hazır olduğunu şu cümlelerle dile getirdi:

‘BAŞKANA İLETECEĞİM’

“YARDIMCILARIM da ben de buradaki çalışma ortamından dolayı mutluyuz. F.Bahçe’de eski heyecanımı buldum. Uzun süreli çalışmak istemiyordum ancak şimdi fikirlerim değişti. Kulübüm benimle yola devam etmek isterse vereceğim cevap kesinlikle ‘Evet’ olur. Ayrıca burada uzun süreli bir transfer çalışması yapılması gerekiyor. Bu düşüncelerimi de zamanı gelince başkanla da paylaşacağım.”

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