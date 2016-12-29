"Cavanda neden alındı, anlamadık"

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Spor Servisi programında Tuzlaspor - Galatasaray maçını ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Demirkol'un öne çıkan sözleri şöyle:

"Tuzlaspor çok güzel goller attı. Galatasaray'ın tüm defoları üzerinde çalışmışlar. Tebrik ediyorum. Riekerink'in davranışları çok olgunca, derli toplu konuşmalar yapıyor. Chedjou'nun gördüğü kırmızı kart zalimce, cezası çok olacak. Chedjou iyi stoper ama bu formayı hak etmeyen bir oyun oynuyor. Yasin ise bu takım için elzem oyunculardan, onunki anlık bir sorumsuzluk. Süper Lig'deki tüm takımlar Galatasaray'a karşı iştahlı çıkıyor. Galatasaray'ın ön dörtlüsü, yaptıkları ilginç işlerle bu iştahı bozuyor. Kupa diğerlerinin ligidir, Tuzlaspor da bunu hak etti.

Hamit fiziksel olarak çok yetersiz, adımları gitmiyor. Cavanda ise geldiği günden beri soru işareti ve neden alındı anlamadık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, hiçbir transferden etki alamayıp ligde bu durumdalar. Hamit çok değerli bir futbol markası. Bayern Münih, Real Madrid ve milli takımda yaptıkları.. Teknik direktörlük konusunda umutluyum ondan çünkü çok olgun. Futbolu bırakmış gibi duruyor, futbolu bırakma kararını kendinisi verebilecek bir insan. Ben böyle bir markanın bu halde olmasını yediremiyorum. Podolski'ye verilen bonservis az. Ayrıca Podolski, şampiyonluk yolunda Galatasaray'a lazım ancak 15 milyon civarı bir teklifi gelirse gidebilir.

Arda şu an iki sene sonra bu teklifi alır mıyım diye düşünüyordur. Yılda 17 milyon euro inanılmaz bir para.

Direkt Galatasaray'ın içinden gelen bilgi şu ki, Sigthorsson oynamak için ve antrenmana çıkmak için hiçbir çaba sarfetmiyor. Bunun bir davası olmalı, CAS gibi.

Advocaat ve ekibinin çıkış yolu taraftarları mutlu etse de Fenerbahçe hala tek bir plan ile oynuyor. Bilgim değil ama hissettiğim şey, Advocaat gitse bile yardımcıları kalacak. Çünkü onlar da teknik direktör. Lens'in Türkiye'de kalmasını isterim ama bu oyunla zor gibi.

Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'dan ayrılması, kulübe büyük zarar verir. Ama Ekici'nin şu an Trabzonspor'da yaptığı görev de Ekici'ye ayıp. İkinci yarı umuyorum işler Ersun Hoca tarafından olumlu yöne gider. Çünkü bu görüntü olacak iş değil. Taraftarlar da yönetimi istifaya çağırdı ama bu yönetim kalmalı.

Yaşı kaç olursa olsun, nereden alırsan al bunlar önemli değil almak istediğin adam, Eto'o. Beşiktaş niye şaşırmış Eto'o'nun isteklerine anlamadım. Babel transferinin maliyetinin penceresinden bakalım Eto'o'ya"