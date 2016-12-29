Cenk Ahmet Alanya yolunda!

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Alanyaspor'da gündeme ilk olarak Medipol Başakşehir'de çok fazla forma şansı bulamayan Cenk Ahmet Alkılıç geldi. Cenk Ahmet ile bir görüşme gerçekleştiren Alanyaspor yönetimi oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bu sezon Başakşehir'de 9 maçta forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu daha önce Rizespor'da Hüseyin Kalpar ile çalışmıştı.

(Transfer Merkezi)