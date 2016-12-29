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Ekici-Aatif takası gündemde!

Tarih29 Aralık 2016 , 09:34

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Ekici-Aatif takası gündemde!

Bordo-mavili yöneticiler, sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Mehmet Ekici'nin sezon sonunda bedava gitmemesi için harekete geçti.

Yönetim, Ekici'yi isteyen Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe ile temas kurdu. G.Saray'ın Mehmet Ekici karşılığında Sinan Gümüş'ü, Beşiktaş'ın da Kerim Frei'yi takasla verebileceğini belirttiği öğrenildi. En ciddi görüşme ise F.Bahçe ile gerçekleşti. Aatif'i Mehmet'e karşılık isteyen yönetimin, bu konudaki temaslarını devam ettirdiği öğrenildi. F.Bahçeli yönetici Mahmut Uslu, "Evet Aatif'i Trabzon istiyor" dedi.

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