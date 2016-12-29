Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Emenike belirsizliği!

Tarih29 Aralık 2016 , 08:48

Yorum
Emenike belirsizliği!

Sarı-Lacivertliler’de Advocaat’ın kararıyla kadro dışı kalan Emmanuel Emenike’nin eski takımı Spartak Moskova’ya kiralanacağı öne sürülmüştü. Rus basınında 4 gün önce çıkan haberlerde, Nijeryalı forvetin kiralanması konusunda tarafların her konuda anlaşmaya vardıkları iddia edilmişti. Ancak ne Fenerbahçe’den ne de Spartak’dan resmi açıklama geldi.

Üstelik Rus kulübünün bir başka forvet, Luiz Adriano için Milan ile pazarlık yaptığı kaydedildi.

Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

ih