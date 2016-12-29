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Emenike belirsizliği!
29 Aralık 2016 , 08:48
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Sarı-Lacivertliler’de Advocaat’ın kararıyla kadro dışı kalan Emmanuel Emenike’nin eski takımı Spartak Moskova’ya kiralanacağı öne sürülmüştü. Rus basınında 4 gün önce çıkan haberlerde, Nijeryalı forvetin kiralanması konusunda tarafların her konuda anlaşmaya vardıkları iddia edilmişti. Ancak ne Fenerbahçe’den ne de Spartak’dan resmi açıklama geldi.
Üstelik Rus kulübünün bir başka forvet, Luiz Adriano için Milan ile pazarlık yaptığı kaydedildi.
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