Eski takımına dönüyor!

Geçen sezonun devre arasında gittiği Trabzonspor’da bugüne kadar bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Muhammet Demir’e, eski takımı Gaziantepspor talip oldu. Fırtına, golcü alırsa Muhammet’i Antep’e verecek.

Gol yollarında çok büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da en çok da forvetlerin performansı eleştiriliyordu. Bu isimlerin başında da Süper Lig’de her sezon 10 gol barajını geçen Muhammet Demir yer aldı. Geçen sezonun ara transfer döneminde 2 milyon 750 bin Euro bonservis ödenerek büyük umutlarla kadroya katılan 24 yaşındaki forvet beklentilerin altında kalınca adı ayrılık söylentileriyle anılmaya başladı. İlk talibi ise eski takımı Gaziantepspor oldu.

İbrahim Üzülmez yönetiminde sezonun ikinci yarısında fırtına gibi esmeyi planlayan Güneydoğu ekibi, eski oyuncusunu kiralamak için Trabzonspor yönetiminin kapısını çaldı. Bordo-Mavili cepheden de olumlu yanıt geldi. Ancak bir şartla... Hücum hattına mutlaka bir takviye yapmayı planlayan Karadeniz temsilcisi bu transferin kesinlik kazanmasının ardından Gaziantepspor’a resmi onay verecek.

Muhammet ikna oldu

Oyuncu Muhammet Demir ise ayrılığa sıcak bakmıyordu. Ancak teknik direktör İbrahim Üzülmez’in bizzat görüştüğü öğrenilen başarılı oyuncunun da sezon sonuna kadar Gaziantepspor’da kendisini yeniden ispatlamak istediği belirtildi.

Fanatik