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Galatasaray, 3 oyuncuyla yollarını ayırıyor
29 Aralık 2016 , 20:22
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa süre kala yoğun günler geçiren Galatasaray'da 3 oyuncuyla yolların ayrılması kararı alındı.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan görüşmelerin ardından, Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.
Kolbeinn Sigthorsson için KAP'a da açıklama yapıldı.
"Profesyonel futbolcumuz Kolbeinn Sigthorsson ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1.180.000 Euro yerine 400.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Hamit ve Chedjou ile ikinci yarıda devam etmeyecek Galatasaray Kulübünün, konuyla ilgili açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
Yasin ve Chedjou'ya ağır ceza
Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün yapılan Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de tepkisini alan futbolcular Yasin Öztekin ile Aurelien Chedjou'ya ağır bir ceza kesti.
Kulüp yetkilileri, yapılan toplantıda, bu oyunculara uygulanacak para cezasının 250 biner avro olmasının kararlaştırıldığını aktardı.
5 İSİMLE DE YOLLAR AYRILIYOR
Sigthorsson, Hamit ve Chedjou ile yolları ayıran Galatasaray'da 5 isim daha gönderilecek. Sarı Kırmızılı ekip, Jem Paul Karacan, Endoğan Adili, Emrah, Umut ve Ontivero'yu da gönderecek.
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