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Galatasaray'da flaş ayrılık!
29 Aralık 2016 , 17:30
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Galatasaray'da son olarak Tuzlaspor maçındaki performansla iyice gözden düşen Hamit Altıntop'un sözleşmesi fesh ediliyor.
Devre arasının gelmesiyle birlikte takımdan ayrılacak oyuncular konusunda harekete geçen yönetim radikal kararlar almaya devam ediyor.
Gün içerisinde Sigthorsson'la karşılıklı olarak anlaşıp yolları ayıran Sarı-Kırmızılı yönetim, Hamit Altıntop'la da yolları ayırma kararı aldı.
Son olarak dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor karşılaşmasındaki görüntüsüyle büyük tepki toplayan Hamit Altıntop'la görüşecek yönetim, deneyimli futbolcunun sözleşmesini fesh edecek.
(Fanatik)
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