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Galatasaray'da Podolski şoku!
29 Aralık 2016 , 21:25
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Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski takımdan ayrılmanın eşiğinde. Başarılı oyuncu, ailesini İstanbul'dan göndererek bir anlamda ayrılık için hazırlık yapmaya başladı.
Çin'den ciddi bir transfer teklifi alan Podolski, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu ailesini İstanbul'dan gönderdi. Alman yıldız, Galatasaray'dan ayrılmanın eşiğinde. Cazip teklife sıcak bakan Alman yıldızın vereceği karar, sarı kırmızılı kulübün devre arası transfer politikasını da doğrudan etkileyecek.
Galatasaray yönetimi, takımdan gönderilen isimlerden sonra takviye yapmak için düğmeye bastı. Podolski için 7 ile 10 milyon Euro arası bir gelir bekleyen yönetim, Riekerink'in raporu doğrultusunda 3-4 oyuncu almanın hesaplarını yapıyor.
Öncelikle stoperde doğan boşluğu doldurmayı düşünen sarı kırmızılıların ilk hedefi Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Çalık. Genç futbolcu için 1 milyon Euro teklif eden Galatasaray kulübü ile Gençlerbirliği arasında pazarlıklar sürüyor. Görüşmelerin olumlu gittiği ve transferin kısa sürede sonuçlanacağı ifade ediliyor.
Ahmet dışında stopere bir takviye daha yapmayı planlayan yönetim, 1 forvet ve 1 kanat oyuncusu alarak kadroyu genişletmek amacında. Sarı kırmızılı yönetim, 4 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına transferlerin bir kısmını yetiştirmek istiyor.
Ntvspor
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