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Galatasaray'da tatil başladı..
29 Aralık 2016 , 11:25
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Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. haftasında dün Tuzlaspor'a 3-2 yenilen Galatasaray'da tatil başladı.
Tuzlaspor yenilgisi ve bu müsabakada 2 oyuncunun kırmızı kart görmesi, sarı-kırmızılılarda 5 gün sürecek tatilin moralsiz başlamasına neden oldu.
Sarı-kırmızılı futbolcular, 5 gün sürecek iznin ardından 3 Ocak Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarına başlayacak.
Kamp çalışmaları için 4 Ocak Çarşamba günü Antalya'ya gidecek olan Galatasaray, 8 Ocak Pazar gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
Galatasaray, 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.
Karşılaşmanın ardından İstanbul'a ödenecek olan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.
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