Galatasaray'dan sürpriz stoper hamlesi!

AJANSSPOR - Serdar Aziz'in sakatlığı, Chedjou'nun da durumunun belirsizliği nedeniyle stoper arayışına giren Galatasaray için Yunanistan'dan bir iddia ortaya atıldı.

Yunan basınına göre sarı kırmızılılar Olympiakos'ta forma giyen Manuel da Costa ile ilgileniyor.

Daha önce Sivasspor forması da giyen Fas asıllı 30 yaşındaki oyuncu Pire temsilcisinden alacaklarına karşın serbest kalabilir.

Yunanlar, Portekiz pasaportu da taşıyan Da Costa için Galatasaraylı yetkililerin scout ekibini Afrika Kupası'nda oyuncuyu izlemek için Gabon'a yollayacağını belirtiyorlar.

Manuel da Costa; Sivasspor'un yanısıra Lokomotiv Moskova, Fiorentina, Sampdoria, PSV ve West Ham United gibi takımlarda forma giydi.

Özgür Sancar - Ajansspor