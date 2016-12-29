Galatasaray'ın gözü 2017'de!

Riva ve Florya projeleri için imzalar atıldı. Mali problemler ortadan kalkıyor.

Galatasaray'ın kurtuluş projesi olarak görülen Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi konusundaki engellerden biri daha aşıldı. Başkan Dursun Özbek, toplamda 1.5 milyar TL'nin üzerinde bir gelir getirmesi beklenen proje için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile sözleşme imzalandı. Buna göre Cimbom'un kasasına 2017 yılında 200 milyon TL para girecek. Özbek bu paranın direkt banka borçlarına gideceğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar böylece borç yükünün bir kısmından kurtulmuş olacak.

'GELECEK BİZİM'

Başkan Dursun Özbek konuyla ilgili şöyle konuştu: "Bu iki proje; Galatasaray'ın yapılandırılması için çok önemli., Bugünkü 40 milyon dolar faiz ve kur farkı ödemesinden kurtulan Galatasaray'ın geleceği muhteşem olacak"

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