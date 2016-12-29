- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Gaziantepspor'da kamp programı belli oldu..
29 Aralık 2016 , 14:00
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un devre arası kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar, 2 Ocak Pazartesi günü Antalya'daki Su Sesi Otel'de toplanacak.
Aynı gün akşam saatlerinde hazırlık çalışmalarına başlayacak Gaziantep ekibi, 12 Ocak Perşembe gününe kadar hazırlık çalışmalarına devam edecek.
Gaziantepspor, daha sonra Gaziantep'e dönerek antrenmanlarını sürdürecek.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar