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Gaziantepspor'da kamp programı belli oldu..

Tarih29 Aralık 2016 , 14:00

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Gaziantepspor'da kamp programı belli oldu..

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un devre arası kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar, 2 Ocak Pazartesi günü Antalya'daki Su Sesi Otel'de toplanacak. 

Aynı gün akşam saatlerinde hazırlık çalışmalarına başlayacak Gaziantep ekibi, 12 Ocak Perşembe gününe kadar hazırlık çalışmalarına devam edecek.

Gaziantepspor, daha sonra Gaziantep'e dönerek antrenmanlarını sürdürecek. 

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