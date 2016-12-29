Hamit Altıntop'a ilk talip!

Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan, Radyospor'da çok önemli açıklamalarda bulundu.

"Hamit'i takımda görmek isteriz"

Abdullah Şanlı ve İlker Koç'un sunduğu Haber Aktif programına bağlanan Ersan:"Galatasaray'ı yenebileceğimizi düşündük ve istediğimiz sonucu aldık, mutluyuz. Hamit Altıntop'un kesinlikle bizim yönetimle alakası yok. Sadece yönetimde bulunan arkadaşı sebebiyle kulübümüze ziyarette bulunmustur. Misafir olarak ziyaret amaçlı geldi kulübümüze. Resmi olarakta açıklandı. Galatasaray'ı bırakırsa takımımızda Hamit'i isteriz. Çok kaliteli bir futbolcu. Takımımızda görmek isteriz." dedi.