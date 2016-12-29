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Havaalanında neler yaşandı!
29 Aralık 2016 , 17:28
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AJANSSPOR ÖZEL-
Ümraniyesporlu futbolcuların Sabiha Gökçen Havalimanı’nda özel bir havayolu firmasının yer hizmetleri görevlisini hastanelik ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Akhisar Belediyespor ile yaptığı maçın ardından İstanbul’a dönen Ümraniyespor cephesinden aldığımız bilgilere göre; havayolu çalışanının yaşlı bir yolcuya olan kötü tutumundan dolayı Ümraniyesporlu futbolcular personeli "Yaşlı bir kişiye böyle davranmayın" diyerek uyardı. Bunun üzerine görevlinin "Siz karışmayın, işinize bakın" şeklindeki cevabından sonra taraflar arasında tartışma çıktı ve arbede yaşandı.
Olayın sonrasında taraflar birbirinden şikayetçi oldu ve konu yargıya taşındı.
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