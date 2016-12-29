Kartal istiyor, Eto'o uçuyor!

Yarım sezon için 1 milyon, senelik 2 milyon, şampiyonluk primi 250 bin, 10 gole 250 bin, 15 gole 350 bin, Şampiyonlar Ligi primi ise 650 bin euro.

Beşiktaş'ın peşinde olduğu isimlerin başında gelen Samuel Eto'o'nun istekleri siyahbeyazlıları adeta şok etti. Yönetim, Kamerunlu forveti renklerine bağlamak için Antalyaspor ile pazarlıklarını kapalı kapalı ardında ancak kıran kırana sürdürüyor. Kerim Frei'ın Antalyaspor'a bonservisiyle gitmek istememesi üzerine Eto'o'yu almak isteyen siyah-beyazlı yönetim, yeni bir teklif sundu. Antalyaspor eğer bu teklifi kabul ederse transfer gerçekleşecek. Beşiktaş'ın Eto'o için Antalyaspor'a yeni teklifi şu oldu: Eto'o'yu sezon sonuna kadar kiralayalım, Eto'o'ya karşılık Kerim Frei ve Ömer Şişmanoğlu'nu sezon sonuna kadar kiralık olarak verelim! Bu teklifin ardından tarafların nihai kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.

25 MAÇTA SÖZLEŞME UZAR!

Bu arada Kamerunlu yıldız oyuncunun Beşiktaş yönetiminden istediği rakamlar ise siyah-beyazlıları şaşırttı. Sezonun ikinci yarısında 1 milyon euro, gelecek sezon ise 2 milyon euro'ya siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığını ileten Eto'o'nun istediği bonuslar ise evlere şenlik. Sezon bitene kadar 10 gol atarsa 250 bin euro isteyen Eto'o, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi olarak da 250 bin euro, yani 500 bin euro istedi. Kamerunlu oyuncu gelecek sezon ise 15 golü geçerse 350 bin euro, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primi olarak 650 bin euro talep etti. Eto'o ayrıca gelecek sezon 10'u ilk 11'de olmak üzere toplam 25 maçta oynarsa aynı şartlarda sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması talebinde bulundu.

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