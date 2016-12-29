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Kerim rest çekti!
29 Aralık 2016 , 09:36
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş'ta Kerim Frei sıkıntısı baş gösterdi. Genç futbolcu; Babel'in alınmasının ardından, Samuel Eto'o'nun bonservisine karşılık Antalyaspor'a bonservisiyle verilmesine karşı çıktı. Kerim, kendisini Premier Lig ve İsviçre'den isteyen takımlar olduğunu belirterek, Beşiktaş'tan ayrılması durumunda Süper Lig'den başka bir takıma gitmek istemediğini iletti..
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