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Kerim rest çekti!

Tarih29 Aralık 2016 , 09:36

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Kerim rest çekti!

Beşiktaş'ta Kerim Frei sıkıntısı baş gösterdi. Genç futbolcu; Babel'in alınmasının ardından, Samuel Eto'o'nun bonservisine karşılık Antalyaspor'a bonservisiyle verilmesine karşı çıktı. Kerim, kendisini Premier Lig ve İsviçre'den isteyen takımlar olduğunu belirterek, Beşiktaş'tan ayrılması durumunda Süper Lig'den başka bir takıma gitmek istemediğini iletti..

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