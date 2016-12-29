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Kjaer en zengin 4. Viking!
29 Aralık 2016 , 10:24
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Simon Kjaer, Danimarka'nın en çok para kazanan dördüncü sporcusu oldu.
Listede bir numara 36,7 milyon kron ile Detroit Red Wingsforması giyen buz hokeyci Frans Nielsen yer alıyor.
Kjaer 30 milyon kron ile ilk üç sıranın dışında kaldı. 30 milyon kron, 4 milyon euro, 14 milyon Türk Lirası anlamına geliyor.
Bu rakamlara sponsorluk anlaşmaları ve diğer bonuslar ise dahil değil. (Akşam)
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