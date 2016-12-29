Nijeryalı golcü de listede!

Fenerbahçe'de iki aydır harıl harıl transfer çalışmaları yapılıyor. Scout ekipleri, bütün dünyayı taradı. Birçok futbolcu, ulusal liglerinde çıplak gözle izlendi. F.Bahçe'de oynama kapasitesi olan isimlerle temasa geçildi, menajerleri ve kulüplerinden transfer şartları için de ön bilgi alındı. F.Bahçe'nin scout ekibinin ilgilendiği isimlerden biri de Belçika Ligi'nde Eupen forması giyen 19 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Henry Chukwuemeka Onyekuru oldu. Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu, 21 maçta 10 gol ve 6 asistle Belçika Ligi'ndeki krallık koltuğunda oturuyor.

LAF OLSUN DİYE TRANSFER YOK

Onyekuru ile F.Bahçe'nin yanı sıra Alman kulüpleri Leipzig, Hoffenheim ile Rus CSKA Moskova da ilgileniyor. Nijeryalı ise Arsenal'dan teklif bekliyor. Onyekuru, sol kanat ve forvet oynama özellikleriyle Advocaat'ın ihtiyacı olan golcü tipi. Nijeryalı oyuncunun dışında uzun süredir G.Saray ve Trabzonspor'un listesinde olan Oumar Niasse da F.Bahçe'nin gündemine geldi. Ancak son kararı ise Teknik Direktör Advocaat verecek.

F.Bahçe yönetimi, laf olsun diye değil, Advocaat'ın istediği futbolcuyu transfer edecek.

HAREKETLİ BİR 8.5 NUMARA LAZIM

Bu nedenle F.Bahçe'nin scoutları Brezilya ve Avrupa'yı tararken, Advocaat da kişisel ilişkileri ile forvet arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertli yönetim, sağda Jeremain Lens, solda Moussa Sow gibi forvet arkasında da hareketli bir orta saha istiyor. PSG'den Ben Arfa, listenin ilk sırasında yer alıyor. Klasik 10 numaradan çok savunmaya da yardım eden ofansif orta sahalar Cesc Fabregas ve Juan Mata gibi İngiltere tecrübesi bulunan isimler de Ben Arfa'nın alternatifi olarak Dick Advocaat'ın transfer gündemindeki yerini koruyor.

DEPAY'DA ROMA PÜRÜZÜ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında adı geçen Manchester United'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay için İtalya'nın Roma kulübü de girişimlere başladı. Afrika Kupası'nda mücadele edecek yıldız oyuncuları Mohamed Salah'ın yerine bir futbolcu arayan İtalyan kulübü, kadrosundaki eksikliği Memphis Depay ile gidermek istiyor.

Akşam