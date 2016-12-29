Oynamadan gidiyor!

Ve Galatasaray’da yılan hikayesine dönen Sigthorsson konusuna nokta konuluyor. Galatasaray Kulübü, İzlandalı futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Eylül ayında İzlanda Milli Takımı kampında geçirdiği sakatlığın ardından sahalara dönemeyen Sigthorsson, sabırları taşırınca, yönetim, teknik direktör Riekerink’in de onayıyla sözleşmesini feshetmeye karar verdi.

26 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan ağabeyi Andri Sigthorsson, işlemler için İstanbul’a çağrıldı. Birkaç gün içinde yapılacak olan görüşmenin ardından Galatasaray, İzlandalı futbolcu ile bağlarını resmen koparacak. G.Saray yönetimi, 1 dakika dahi forma giyemeyen futbolcu ile anlaşarak yolları ayırmanın zeminini bulmaya çalışacak.

Sezon başında Nantes Kulübü’nden 700 bin Euro kiralama bedeli ve yıllık 1 milyon 215 bin Euro garanti ücret karşılığında alınan Sigthorsson ile pazarlığa oturulacak. Oynamadan bile 1 milyon 215 bin Euro alma garantisi olan Sigthorsson’a, fesih için 400 bin Euro’luk teklif yapılacak.

İzlandalı futbolcu ile bu pazarlığın ardından kendisine ödemesini yapıp bu transferden en az zararla çıkmaya çalışacak. Galatasaray, hemen Nantes Kulübü ile de masaya oturacak. Nantes’tan sezon başında 700 bin Euro kiralama bedeli ile alınan ancak geldiğinden beri sakat olan Sigthorsson’a fesih için 400 bin, kulübüne de 200-250 bin Euro önerilecek.

Sonuç olarak sarı kırmızılı kulüpte şu anda mali tablo ve zarar faturası belli olmasa da, ne olursa olsun birkaç gün içinde Kolbeinn Sigthorsson olayı çözüme kavuşturulacak. (Hürriyet)