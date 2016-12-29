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Poldi Galatasaray'da neler yaptı?
29 Aralık 2016 , 14:03
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Bugünlerde devre arası transfer döneminde Çin'e transfer olacağı konuşulan Galatasaray'ın başarılı forveti Lukas Podolski'nin, Süper Lig istatistikleri bir hayli dikkat çekici.
Süper Lig'de Galatasaray formasını 39 defa terleten Podolski, 16 gol 10 asistlik katkı yaptı. Bunun yanında 53 kez kilit pas verip, 34 isabetli şut atan Podolski'nin en önemli özelliği sol ayağıyla çektiği etkili şutlar. Ayrıca gücünü iyi kullanan Podolski, bu 39 maçta 104 defa ikili mücadele kazandı.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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