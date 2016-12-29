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Quaresma ile 2 yıl daha!

Tarih29 Aralık 2016 , 17:02

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Quaresma ile 2 yıl daha!

Ricardo Quaresma, kariyerine 2 yıl daha Beşiktaş'ta devam etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Portekizli futbolcuya 2 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile sözleşme yenilemek için girişimlere başladı.

Devre arası transfer dönemi öncesi Portekizli futbolcu ve menajeri ile masaya oturan yönetim kurulu, yıldız futbolcuya 2 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Quaresma'nın önerilen yeni kontrata olumlu yaklaştığı ve yıllık ücret konusunda anlaşamasılması halinde ocak ayında imzaların atılması tahmin ediliyor.

Geçen sezon başından siyah-beyazlılar ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık mukavele imzalayan 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 30 resmi maçta görev yaparsa sözleşmesi otomatik olarak1 yıl daha uzayacak ve gelecek sezon 1 milyon 760 bin euro kazanacaktı.

Quaresma ile yeni sözleşme yapılması durumunda bu opsiyon geçerisiz olacak. Portekizli'ye yıllık 2 milyon euro kazanacağı anlaşmaya imza atmış olacak.

Ntvspor

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