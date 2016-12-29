Salih Uçan'dan transfer açıklaması!

Salih Uçan, 6-0 kazanılan Menemen Belediyespor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Sezona çok iyi başladım. Kampı iyi geçirdim. Bir maç kötü oynadım sonra hoca değişti. Yeni gelen hoca direkt sonuç almak isteyecektir. Ben de 1-2 maç kötü oynayınca dışarıda kaldım. Ben iyi çalışıyorum, 'Salih oynamıyorsa, çalışmıyor' diyorlar. Öyle bir şey yok. Bana asla bunları söyleyemezler. Çünkü yorum yapmak çok kolay. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ne kadar oynarsam, o kadar iyi olurum. Transfer haberleri beni etkilemiyor. Haberler çıkıyor üstüne oynamıyorsun o zaman kötü oluyor. Haberlerin hepsi yalan. Teklif de almadım."