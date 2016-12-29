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Salih Uçan'ın durumu belirsiz!
29 Aralık 2016 , 09:58
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Fenerbahçe'nin arta saha oyuncusu Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun, Sampdoria iddiaları hakkında açıklama yaptı. Menajer Uzun, "Henüz Sampdoria'dan kimse beni aramadı. Ama Sampdoria iyi bir takım. Daha olgunlaşmadan konuşmak doğru olmaz" ifadesini kullandı..
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