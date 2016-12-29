- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Shakhtar'dan Beşiktaş'a şok cevap!
29 Aralık 2016 , 14:22
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR ÖZEL
Beşiktaş, stoper mevkiine düşündüğü Rakitskiy için Shakhtar Donetsk'ten yanıt aldı.
Siyah beyazlı yönetim, önceki gün Ukrayna milli takımı formasını da giyen Yaroslav Rakitskiy için Shakhtar'a 5 milyon euroluk bir teklif göndermişti.
30 MİLYON EURO!
Ukrayna kulübü az önce Beşiktaş kulübüne gönderdiği cevap yazısında son derece şaşırtıcı bir talepte bulundu. Ukrayna kulübü yetkilileri başarılı stoperin satışı için tam 30 milyon Euro istediklerini söyledi.
ZENİT 15 MİLYON EURO VERDİ
Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit St. Petersburg da oyuncuya talip olmuş ve Rumen teknik direktörün eski takımı olan Shakhtar'a 15 milyon Euro teklif etmişti.
Başkan Fikret Orman'ın çok defa maçlarına giderek takip ettiği Yaroslav Rakitskiy'nin transferi kulübünün talebi nedeniyle çıkmaza girdi. Siyah beyazlıların bundan böyle diğer stoper adaylarına ağırlık vermesi bekleniyor.
AJANSSPOR ÖZEL
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar