Süper Lig'de ilk yarının penaltı karnesi

Süper Lig’in ilk 16 haftasında hakemler 52 kez penaltı noktasını gösterdi.

Kullanılan 52 penaltıdan 38 tanesi (%73) golle sonuçlandı. En çok penaltı kullanan takım 7 kez ile Beşiktaş olurken sadece Bursaspor takımları penaltı kazanamadı. Süper Lig’de aleyhine en çok penaltı verilen takım ise 7 kez ile Karabükspor oldu.

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