Süper Lig'in gözdesi için flaş açıklama!

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

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Sözlerine ilk yarı değerlendirmesinde bulunarak başlayan Tandoğan, "Denizlispor'da sportif direktör olarak göreve başlamıştım. Fakat şartlar bizi teknik direktörlük görevine getirdi. Devreyi iyi kapattık, son iki maçtan 6 puan almamız güzel oldu. Şu anda transfer yasağının kalkması gündemde eğer yasak kalkarsa transferlerimiz olacak. Mevki ve oyuncu ismi açıklayamam. Mevcut oyuncularıma saygısızlık olur. Transferlerimiz zaten kadro alternatifliği için olacak. Dilaver Güçlü ile ilgilenmiyoruz. Konuyla alakalı bilgim yok. Benim bilgim olmadan transfer zaten olmaz" dedi.

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Trabzonspor ile Başakşehir'in radarına giren Denizlispor'un genç oyuncusu Alperen Babacan ile ilgili ise 38 yaşındaki genç teknik adam, "Trabzonspor, Başakşehir son olarak Antalyaspor'un Alperen Babacan ile ilgilendiğini biliyorum. Zaman zaman bu takımların izleme komitesi benden bilgiler almıştı. Alperen geleceğin yıldız adayı, gelişime açık. Oturmuş bir kadromuz var ve aslında gönlüm gitmesinden yana değil. Fakat kulübümüzün menfaatleri dahilinde oyuncumun önünü kesmek istemem" ifadelerini kullandı.

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