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Süper Lig'in ilk yarısında 355 gol atıldı!
29 Aralık 2016 , 17:14
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Süper Lig’in ilk 16 haftası sonunda oynanan 144 maçta toplam 355 gol atılırken maç başına düşen gol sayısı 2,47 ve hafta başına düşen gol sayısı da 22,2 olarak gerçekleşti.
En çok gol atan takım Fenerbahçe (34 gol) olurken en çok gol yiyen takım Aytemiz Alanyaspor (31 gol) oldu. En az gol yiyen takım M.Başakşehir (11 gol), en az gol atan takım ise Akhisar Belediyespor (11 gol) oldu.
Fstats
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