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Süper Lig'in tercihi Belek!

Tarih29 Aralık 2016 , 12:40

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Süper Lig'in tercihi Belek!

Spor Toto Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümün sona ermesinin ardından, takımlar kamp çalışmalarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla başlayacak. 

Süper Lig'de 18 kulübün 17'si, kamp çalışmalarını Türkiye'nin futbol turizmi merkezi olan Antalya'da gerçekleştirecek. Kamp çalışmaları için Antalya'da bulunmayacak olan tek kulüp Kayserispor ise, ikinci yarı hazırlıklarını Kayseri'de sürdürecek. 

Antalya'da takımların büyük çoğunluğunun tercihi ise Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi olacak. 

Kulüplerin 17'sinden 15'i ligin ikinci bölümünün hazırlıkları için Belek'teki otellerde kampa girecek. 1 takım Side'de, 1 takım da Alanya'da kamp çalışmalarını sürdürecek. 

Son yıllardaki kamp çalışmalarını Side'de gerçekleştiren Bursaspor, bu sezon da aynı yeri tercih etti. Ligin yeni takımlarından Alanyaspor da Alanya'dan ayrılmayacak. 

Antalya'ya en geç Fenerbahçe gelecek

Süper Lig'in 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da kamp için Belek'i tercih eden kulüpler arasında yer alıyor. 

Beşiktaş ve Fenerbahçe 6'şar gün, Galatasaray ise 4 gün Belek'te kalacak. 

2 Ocak'ta Belek'te toplanacak siyah-beyazlılar, 8 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak ve bu karşılaşmadan sonra İstanbul'a dönecek. 

Antalya'ya diğer takımlardan daha geç gelecek Fenerbahçe ise 6 Ocak'ta kampa girecek. Sarı-lacivertliler, 12 Ocak'a kadar Belek'te çalışmalarını sürdürecek. 

Antalya'da 4 gün kalacak Galatasaray ise 8 Ocak'ta özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek ve burada 9 Ocak Pazartesi günü El İttifak takımıyla bir hazırlık maçı oynayacak.

Lider Medipol Başakşehir'in programı

Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümünü lider tamamlayan Medipol Başakşehir 3-10 Ocak tarihleri arasında Belek'te kamp çalışmalarını gerçekleştirecek. 

Turuncu-lacivertliler, 8 Ocak Pazar günü Arnavut ekibi Kukesi ile bir hazırlık maçı yapacak. 

İlk Antalya yolcusu Çaykur Rizespor

İkinci yarı çalışmaları için Antalya'da kampa en erken girecek kulüp Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor olacak.

Yeşil-mavililer, 1 Ocak'ta Antalya'da toplanacak ve çalışmalarını 12 Ocak'a kadar burada sürdürecek. 

Belek'te en uzun kalacak kulüpler 11'er günle Çaykur Rizespor ve Adanaspor olurken, en az kalacak kulüp ise 4 günle Galatasaray.  

 Takım adı  Kamp yeri  Kamp tarihi
 Medipol Başakşehir  Belek  3-10 Ocak
 Beşiktaş  Belek  2-8 Ocak
 Galatasaray  Belek  4-8 Ocak
 Fenerbahçe  Belek  6-12 Ocak
 Bursaspor  Side  4-10 Ocak
 Osmanlıspor  Belek  5-12 Ocak
 Atiker Konyaspor  Belek  3-11 Ocak
 Gençlerbirliği  Belek  3-13 Ocak
 Antalyaspor  Belek  2-10 Ocak 
 Akhisar Belediyespor  Belek  3-13 Ocak
 Kardemir Karabükspor  Belek  3-10 Ocak
 Kasımpaşa  Belek  2-12 Ocak
 Trabzonspor  Belek  2-12 Ocak
 Aytemiz Alanyaspor  Alanya  4-10 Ocak
Çaykur Rizespor   Belek  1-12 Ocak
 Kayserispor  Kayseri'de kalacak  -
 Gaziantepspor  Belek  2-12 Ocak
 Adanaspor  Belek  2-13 Ocak


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