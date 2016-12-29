Trabzonspor'dan 3 transfer!

Sezonun ilk yarısında büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor ikinci devreye fırtına gibi girmeye hazırlanıyor... Transfer çalışmalarına çok hızlı başlayan Bordo-Mavililer üç önemli ismi imza aşamasına getirdi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda görüşmelerde bulunan yönetim San Lorenzo'da oynayan Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, Spartak Moskova'nın Türk asıllı stoperi Serdar Taşçı ve S.Lizbon'un Portekizli bağ beki Joao Pereira ile el sıkıştı. Bu üç futbolcunun kulüpleriyle de büyük oranda anlaşma sağlayan Trabzonspor yönetimi en geç 1 hafta içinde aradaki ufak pürüzleri çözüp resmi imzaları atacak.

SERDAR SEZON BAŞINDA GELMEMİŞTİ

Ersun Yanal'ın en çok istediği isimlerden biri olan 32 yaşındaki Joao Pereira, ligin ilk yarısında savunmanın sağında yaşanan sorunu çözecek tecrübede... Emmanuel Mas da sol beke ilaç olacak yetenekte bir futbolcu. Sezon başında da gündeme gelen Serdar Taşçı, Spartak Moskova'da kalmayı seçmişti. Fakat tecrübeli futbolcu bu kez yapılan teklifi kabul etti.

YURT İÇİNDE HEDEFLER MUSA VE ÖMER ALİ

Sadece yurt dışında değil, yurt içinde de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un hedefinde iki isim var. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, "En az üç oyuncu alacağız. Giden oyuncular olacak. Onlara bağlı transfer sayısı 4'e, 5'e de çıkabilir. Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'in transferini de düşünüyoruz. Osmanlıspor'dan da Musa Çağıran'ı istedik, yanıt bekliyoruz" diye konuştu..

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