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Antep talip oldu!
30 Aralık 2016 , 09:20
Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch'a Süper Lig takımlarından Gaziantepspor talip oldu.
2-3 GÜN SONRA!
Fenerbahçe yönetimi Antep'e henüz kararını bildirmiş değil. Advocaat ve Stoch'un da görüşü sorulduktan sonra Gaziantep yönetimine karar bildirilecek. Kararın 2-3 gün içinde belli olacağı öğrenildi..
Chelsea'den 2010 yılında 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Miroslav Stoch, PAOK, Al-Ain ve Bursaspor takımlarında kiralık olarak forma giymişti.
Slovak futbolcu Miroslav Stoch, bu sezon 15 maçta 742 dakika süre aldı ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (Takvim)
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