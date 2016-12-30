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Antep'ten ilk transfer sol beke!

Tarih30 Aralık 2016 , 10:38

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Antep'ten ilk transfer sol beke!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, defans oyuncusu Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya’nın Figueirense takımında forma giyen 23 yaşındaki sol bek Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ile anlaşıldığı bildirildi.

Brezilyalı oyuncuyla satın alma opsiyonlu 1,5+4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

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