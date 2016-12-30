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Beşiktaş transfer harekatına başlıyor!
30 Aralık 2016 , 12:50
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Beşiktaş sol bek transferinde görüştüğü Sobol transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş sol bek transferinde Zorya Luhansk takımında forma giyen Sobol ile prensipte anlaşmaya vardı.
Eduard Sobol transferinde iki kulüp karşılıklı olarak anlaştığında imzaların atılması bekleniyor. Sobol, Beşiktaş'ta yarım sezon kiralık forma giyecek.
Beşiktaş, 21 yaşındaki Sobol’u kadrosuna katarak sezon sonuna kadar sol bek pozisyonunda sorun yaşamak istemiyor. Sobol'un bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunuyor.
(Skorer)
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