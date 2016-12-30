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Beşiktaş'ın kart raporu!
30 Aralık 2016 , 11:54
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Siyah-beyazlı ekipte tek kırmızı kartı Necip Uysal görürken, savunma oyuncusu Dusko Tosic ise 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.
Necip ayrıca, 16 haftalık periyodu 2 sarı kartla tamamladı. Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma, Marcelo Guedes ve Adriano Correia dörder sarı kartla cezalı duruma düştü. Atiba Hutchinson, gördüğü 3 sarı kartla, ilk bölümü ceza sınırında tamamlarken, hakemler, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül'e ikişer sarı kart gösterdi. Siyah-beyazlı ekipte Andreas Beck, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Tolga Zengin, Olcay Şahan ve Tolgay Arslan ise birer kez sarı kart gördü.
KART GÖRMEYENLER
Beşiktaş'ta ilk bölümü 7 futbolcu kart görmeden tamamladı. Siyah-beyazlılarda Anderson Talisca, Cenk Tosun, Fabricio Agosto Ramirez, Vincent Aboubakar, Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Aras Özbiliz, 16 haftalık ilk bölümde hakemlerden hiç kart görmedi.
GEÇEN SEZONA GÖRE KART SAYISI AZALDI
Siyah-beyazlı ekip geçen sezonun aynı dönemine göre daha sakin bir süreç geçirdi. Beşiktaşlı futbolcular, geçen sezonun aynı döneminde 1 kırmızı, 36 sarı kart görmüştü.
KART RAPORU
Beşiktaşlı futbolcuların Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünde gördüğü kartlar şöyle:
|Futbolcu
|Maç
|Sarı Kart
|Kırmızı Kart
|Necip Uysal
|8
|2
|1
|Dusko Tosic
|13
|5
|-
|Ricardo Quaresma
|14
|4
|-
|Marcelo Guedes
|15
|4
|-
|Adriano Correia
|13
|4
|-
|Atiba Hutchinson
|14
|3
|-
|Atınç Nukan
|3
|2
|-
|Gökhan Gönül
|12
|2
|-
|Andreas Beck
|9
|1
|-
|Caner Erkin
|6
|1
|-
|Gökhan İnler
|8
|1
|-
|Oğuzhan Özyakup
|11
|1
|-
|Olcay Şahan
|11
|1
|-
|Tolga Zengin
|2
|1
|-
|Tolgay Arslan
|15
|1
|-
|Cenk Tosun
|16
|-
|-
|Fabricio Agosto Ramirez
|14
|-
|-
|Kerim Frei
|6
|-
|-
|Luiz Rhodolfo
|5
|-
|-
|Ömer Şişmanoğlu
|8
|-
|-
|Vincent Aboubakar
|14
|-
|-
|Aras Özbiliz
|1
|-
|-
|Anderson Talisca
|6
|-
|-
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
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