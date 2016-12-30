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Bursaspor'da 5 isim yolcu!
30 Aralık 2016 , 19:49
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Bursaspor Kulübü, ligin ikinci yarısı için yapılacak transferlerle ilgili kararı verdi, 5 oyuncu gidecek, 4 oyuncu ise kadroya dahil edilecek.
Bursaspor Kulübü, ligin ikinci yarısı için yapılacak transferlerle ilgili kararı verdi, 5 oyuncu gidecek, 4 oyuncu ise kadroya dahil edilecek.
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu bugün Özlüce’de bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından, yeşil beyazlılarda kadrodan gidecek ve gelecek isimler netleşti.
Bursaspor Kulübü, gidecek ve gelecek oyuncularla ilgili etik olmayacağı gerekçesiyle bir açıklama yapmadı. Ancak sızan bilgilere göre A takımla birlikte çalışmalara katılan İsmail Can Çavuşluk, Bünyamin Kasal ile Bandırmaspor’a sezon başı kiralık olarak verilen ancak oynama şansı bulamaması nedeniyle geri alınan Emirhan Aydoğan, pilot takım Yeşil Bursa’ya kiralık olarak verildi.
Bursaspor’un Antalya Side’de 4 Ocak’ta başlayacak olan kampına, ülkesine kiralık olarak gönderilen Luis Advincula takıma katılacak. Yeşil beyazlılar, kadrosunu forvete sağ kanat, Emre Taşdemir’in sezonu kapatması nedeniyle bir sol bek alacağı, son oyuncunun ise golcü olacağı belirtildi.
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